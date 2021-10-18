Подання надійшло від Верховного Суду. Тепер КСУ вирішує питання про відкриття конституційного провадження щодо справи.

Читайте також Вища рада правосуддя призначила членів комісії, які оберуть склад ККС

Що оскаржують у поданні

Положення про припинення повноважень члена ВРП, якого рекомендує звільнити Етична рада. Тобто зупинка його роботи до вирішення питання про звільнення. положення про одноразову оцінку Етичної ради відповідності членів ВРП займаним посадам; положення про порядок звільнення з посади членів ВРП, щодо яких Етична рада ухвалила мотивовану рекомендацію про звільнення. Ці рекомендації слід розглядати у встановлені терміни, інакше члена ВРП вважають звільненим відповідно до закону. У поданні вказують на неприпустимість і неконституційність звільнення членів ВРП Верховною Радою. Положення, відповідно до яких вирішальне значення мають голоси членів Етичної ради по квоті міжнародних та іноземних організацій. Однак зазначили, що сама можливість участі іноземців в Етичній раді не є предметом оскарження у поданні.

Зверніть увагу! Вища рада правосуддя – це головний орган в українській судовій системі. Члени ВРП можуть контролювати призначення і звільнення суддів.

Що треба знати про реформу Вищої ради правосуддя

У липні 2021 року нардепи проголосували за законопроєкт №5068. Він передбачає конкурсний відбір та перевірку на добропорядність членів Вищої ради правосуддя.

Щоб кандидат відповідав критеріям професійної етики та доброчесності, ініціатива передбачає формування Етичної ради. Згідно із законом, до її складу мають входити: