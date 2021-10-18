Представление поступило от Верховного Суда. Теперь КСУ решает вопрос об открытии конституционного производства по делу.

Читайте также Высший совет правосудия назначил членов комиссии, которые выберут состав ККС

Что оспаривают в представлении

Положение о прекращении полномочий члена ВСП, которого рекомендует уволить этический совет. То есть остановка его работы до решения вопроса об увольнении. положение об однократной оценке этического совета соответствия членов ВСП занимаемым должностям; положение о порядке увольнения с должности членов ВСП, в отношении которых этический совет принял мотивированную рекомендацию об увольнении. Эти рекомендации следует рассматривать в установленные сроки, иначе члена ВСП считают уволенным в соответствии с законом. В представлении указывают на недопустимость и неконституционность увольнения членов ВСП Верховной Радой. Положения, в соответствии с которыми решающее значение имеют голоса членов этического совета по квоте международных и иностранных организаций. Однако отметили, что сама возможность участия иностранцев в этическом совете не является предметом обжалования в представлении.

Обратите внимание! Высший совет правосудия – это главный орган в украинской судебной системе. Члены ВСП могут контролировать назначение и увольнение судей.

Что нужно знать о реформе высшего совета правосудия



В июле 2021 года нардепы проголосовали за законопроект №5068. Он предусматривает конкурсный отбор и проверку на добропорядочность членов Высшего совета правосудия.

Чтобы кандидат соответствовал критериям профессиональной этики и добропорядочности, инициатива предусматривает формирование этического совета. Согласно закону, в его состав должны входить: