Представление поступило от Верховного Суда. Теперь КСУ решает вопрос об открытии конституционного производства по делу.
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Что оспаривают в представлении
- Положение о прекращении полномочий члена ВСП, которого рекомендует уволить этический совет. То есть остановка его работы до решения вопроса об увольнении.
- положение об однократной оценке этического совета соответствия членов ВСП занимаемым должностям;
- положение о порядке увольнения с должности членов ВСП, в отношении которых этический совет принял мотивированную рекомендацию об увольнении. Эти рекомендации следует рассматривать в установленные сроки, иначе члена ВСП считают уволенным в соответствии с законом. В представлении указывают на недопустимость и неконституционность увольнения членов ВСП Верховной Радой.
- Положения, в соответствии с которыми решающее значение имеют голоса членов этического совета по квоте международных и иностранных организаций. Однако отметили, что сама возможность участия иностранцев в этическом совете не является предметом обжалования в представлении.
Что нужно знать о реформе высшего совета правосудия
В июле 2021 года нардепы проголосовали за законопроект №5068. Он предусматривает конкурсный отбор и проверку на добропорядочность членов Высшего совета правосудия.
Чтобы кандидат соответствовал критериям профессиональной этики и добропорядочности, инициатива предусматривает формирование этического совета. Согласно закону, в его состав должны входить:
- 3 человека из судей или судей в отставке, которых определяет Совет судей Украины,
- 3 лица, которых определяют международные организации. С последними Украина должна в течение как минимум последних 3 лет сотрудничать в сфере предотвращения и противодействия коррупции.