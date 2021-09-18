Пресслужба повідомила, що Вища рада правосуддя вітає якнайшвидший запуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Наразі ситуація з масовими звільненнями суддів та дефіцитом кадрів викликає занепокоєння.

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До першого складу конкурсної комісії увійшли:

Роберт Брукхейсен – ексспецпрокурор прокуратури Нідерландів (відділ боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах);

Тед Зажечни – суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці;

Стівен Маркмен – очільник Верховного суду штату Мічиган у відставці;

Верланов Сергій Миколайович – суддя Київського апеляційного суду;

Мєзєнцев Євген Ігорович – заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду;

Міщенко Іван Сергійович – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Деталі від Шабуніна

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін зауважив, що жоден з кандидатів не пройшов перевірку на доброчесність від Етичної ради. Рада суддів та її очільник Богдан Моніч зігнорували пряму норму закону.

До конкурсної комісії ВККС Рада суддів делегувала 3 представників, двоє з яких відверто зашкварені Віталій Шабунін Голова правління Центру протидії корупції

Він виокремив Мєзєнцева та Міщенка.

Мєзєнцев: скандали з Онищенком та Суркісом

За словами Шабуніна, Мєзєнцев зробив стрімку кар'єру у часи експрезидента-втікача Віктора Януковича. Водночас навіть після Революції Гідності суддя ухвалював низку сумнівних рішень.

Зокрема, Мєзєнцев входив до складу колегії суддів, яка вирішила, що нардеп-втікач Олександр Онищенко не переховувався від слідства, а лише взяв участь в міжнародних кінних змаганнях.

Також Мєзєнцев ухвалював сумнівні рішення у справі "Приватбанку". Ще у 2017 році він підтримав рішення, яке визнавало Ігоря Суркіса непов'язаним із Ігорем Коломойським та зобов'язувало стягнути з банку мільярд на його користь.

Окрім того, Мєзєнцев публічно виступив проти проєкту Антикорупційної стратегії.

Міщенко: скандал з прихованими доходами

Громадська рада доброчесності повідомляла, що під час конкурсу до Верховного Суду Міщенко ймовірно приховував доходи, які отримував від адвокатської діяльності.

Він обіймав посаду партнера юридичної компанії "Трастед Едвайзерс" та заробив за 5 років лише 177 879 гривень. Водночас заощадити вдалося 70 тисяч доларів.

"Громадська рада доброчесності звертала увагу на можливе використання фірмою Міщенка схеми з втручання в систему розподілу справ між суддями, однак ВККС проігнорувала цю інформацію та рекомендувала призначити Міщенка до Верховного Суду", – наголосив Шабунін.

Заява Фундації DEJURE

Член правління Фундації DEJURE Роман Маселко заявив, що Вища рада правосуддя чомусь відкинули 2 кандидатури, які міжнародні партнери визначали як головні.

Зокрема, не призначили Тільмана Хоппе – екссуддю з Німеччини. За словами Маселка, він відомий тим, що розуміється, як доводити невідповідність доходів суддів їх майновому стану. Окрім того, Хоппе критично ставиться до спроб недоброчесних суддів маніпулювати практикою ЄСПЛ.

"Він також дуже добре знає українські реалії та допомагав Громадській раді доброчесності розробляти правила перевірки суддів", – наголосив Хоппе.

За словами Маселка, у ВРП його могли сприйняти як найбільш небезпечного для них, тому й не призначили.

Зауважте! Рада суддів України 13 вересня не обрала членів Етичної ради, заблокувавши цим судову реформу.