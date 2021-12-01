Адже комісія просто не може регулярно збиратися. Такою думкою поділилася Ірина Венедіктова, очільниця Офісу генпрокурора України.

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Членам комісії не вдається зібратися

Посадовиця зауважила, що конкурс мав завершитися ще у січні 2021 року. Члени комісії не розраховували, що працювати доведеться понад рік. Венедіктова розуміє їх в цьому. "Причина затягування – комісія не може зібратися. При цьому, ми справді на фінальній стадії", – наголосила генпрокурорка.

Процес перейшов у складну стадію, коли в нас були об'єктивні фактори. А тепер, як я розумію, є суб'єктивні фактори окремих людей,

– зауважила Венедіктова.

Зазначимо, що на засідання, які відбувалося 9 та 12 жовтня, не прийшли 3 членів комісії. Через це не вдалося зібрати кворум, а саме проведення конкурсу було зірваним.

Довідка. Тимчасовий очільник САП Максим Грищук не пройшов конкурсний відбір. У фінал відбору потрапили детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор в Офісі генерального прокурора Андрій Синюк.

Засідання заплановане на 2 грудня

За словами української генпрокурорки, чергове засідання комісії, яка обирає керівника САП, має пройти вже у четвер, 2 грудня. Якщо справді вдасться зібратися, її члени зможуть оголосити оцінки за практичне завдання й призначити дату співбесіди. Після цього залишатиметься лише провести спеціальну перевірку.

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