Хто зірвав конкурс

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом Україна пообіцяла до кінця листопада призначити керівника САП. Однак комісія зірвала засідання 25 листопада. Причина – не було кворуму.

Важливо Україна отримала ще один транш від МВФ: скільки надійшло коштів

700 мільйонів доларів від МВФ є, а керівника САП немає. Комісія з його відбору вчергове затягує процес. Імена винних добре знайомі. Олена Бусол у відпустці, Андрій Гуджал у суді, а Євген Соболь заклопотаний підготовкою до 100-річчя університету,

– мовиться у повідомленні.

САП – це вже не внутрішньоукраїнське питання, а індикатор довіри міжнародної спільноти до України. Тому така легковажна поведінка комісії руйнує всі інші досягнення України.

Зверніть увагу! Призначити очільника САП не можуть вже 15 місяців. Наступне засідання відбудеться о 17:00 у понеділок, 29 листопада.

"Тоді має відбутись оголошення оцінок і визначення дат для проведення співбесід, якщо, звісно, кворум буде. Якщо ні, то найближча дата для цього – 2 грудня. Так до свят, якщо доведеться", – наголосили антикорупціонери.

Україна отримала транш від МВФ: що відомо

24 листопада Україна отримала другий транш від МВФ за програмою stand by. Його розмір становить 699 мільйонів доларів.

Загалом програма передбачає 5 мільярдів доларів. Київ вже отримав 2,8 мільярда.

Наступні транші виділять лише у тому разі, якщо Україна дотримуватиметься взятих на себе зобов'язань.

Мовиться зокрема про оприлюднення до кінця грудня результатів аудиту коштів, витрачених з COVID-фонду, завершення перевірки чинних членів Вищої ради правосуддя, призначення наглядової ради "Енергоатому" тощо.

Повний текст публікації Fight Corruptor:

Лише вчора МВФ і КМУ оприлюднили текст Меморандуму, в якому Україна чорним по білому обіцяє до кінця листопада закінчити процес відбору очільника САП. Але комісія з відбору знову зірвала засідання… через відсутність кворуму!

700 мільйонів доларів від МВФ є, а керівника САП немає. Комісія з його відбору вчергове затягує процес. Імена "винних" добре знайомі. Олена Бусол у відпустці, Андрій Гуджал — у суді, а Євген Соболь заклопотаний… підготовкою до 100-річчя університету.

Конкурс САП перетворився з українського внутрішньополітичного питання на один з індикаторів довіри міжнародної спільноти до України. А це вже призводить до того, що такі несерйозні виправдання саботують титанічні зусилля громадськості, уряду та парламентарів зі створення зовнішньополітичного іміджу країни.

Вже понад рік триває невиправдане затягування призначення очільника САП. Кому це вигідно? Можемо назвати лише дві таких групи:

Топкорупціонери, обвинувачення щодо яких має висунути САП.

Генеральна прокурорка і ті, хто мають на неї вплив.

Наступне засідання Комісія призначила на 29 листопада, о 17:00. Тоді має відбутись оголошення оцінок і визначення дат для проведення співбесід, якщо, звісно, кворум буде. Якщо ні, то найближча дата для цього – 2 грудня. І так до свят, якщо доведеться.