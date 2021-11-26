Кто сорвал конкурс

В меморандуме с Международным валютным фондом Украина пообещала до конца ноября назначить руководителя САП. Однако комиссия сорвала заседание 25 ноября. Причина – не было кворума.

Важно Украина получила еще один транш от МВФ: сколько поступило средств

700 миллионов долларов от МВФ есть, А руководителя САП нет. Комиссия по его отбору в очередной раз затягивает процесс. Имена виновных хорошо знакомы. Бусол Елена в отпуске, Андрей Гуджал в суде, а Евгений Соболь озабочен подготовкой к 100-летию университета,

– говорится в сообщении.

САП – это уже не внутриукраинский вопрос, а индикатор доверия международного сообщества к Украине. Поэтому такое легкомысленное поведение комиссии разрушает все остальные достижения Украины.

Обратите внимание! Назначить главу САП не могут уже 15 месяцев. Следующее заседание состоится в 17:00 в понедельник, 29 ноября.

"Тогда должно состояться объявление оценок и определение дат для проведения собеседований, если, конечно, кворум будет. Если нет, то ближайшая дата для этого – 2 декабря. Так до праздников, если придется", – отметили антикоррупционеры.

Украина получила транш от МВФ: что известно

24 ноября Украина получила второй транш от МВФ по программе stand by. Его размер составляет 699 миллионов долларов.

В целом программа предусматривает 5 миллиардов долларов. Киев уже получил 2,8 миллиарда.

Следующие транши выделят только в том случае, если Украина будет придерживаться взятых на себя обязательств.

Речь идет в частности об обнародовании до конца декабря результатов аудита средств, потраченных из COVID-фонда, завершении проверки действующих членов Высшего совета правосудия, назначении наблюдательного совета "Энергоатома" и тому подобное.

Полный текст публикации Fight Corruptor:

Только вчера МВФ и КМУ обнародовали текст меморандума, в котором Украина черным по белому обещает до конца ноября закончить процесс отбора главы САП. Но комиссия по отбору снова сорвала заседание ... из-за отсутствия кворума!

700 миллионов долларов от МВФ есть, А руководителя САП нет. Комиссия по его отбору в очередной раз затягивает процесс. Имена "виновных" хорошо знакомы. Елена Бусол в отпуске, Андрей Гуджал – в суде, а Евгений Соболь озабочен... подготовкой к 100-летию университета.

Конкурс САП превратился из украинского внутриполитического вопроса в один из индикаторов доверия международного сообщества к Украине. А это уже приводит к тому, что такие несерьезные оправдания саботируют титанические усилия общественности, правительства и парламентариев по созданию внешнеполитического имиджа страны.

Уже более года продолжается неоправданное затягивание назначения главы САП. Кому это выгодно? Можем назвать только две таких группы:

Топкорупционеры, обвинения в отношении которых должен выдвинуть САП.

Генеральная прокурор и те, кто имеют на нее влияние.

Следующее заседание комиссия назначила на 29 ноября, в 17:00. Тогда должно состояться объявление оценок и определение дат для проведения собеседований, если, конечно, кворум будет. Если нет, то ближайшая дата для этого-2 декабря. И так до праздников, если придется.