Зеленський під час пресмарафону розповів, що до нього звернулись західні партнери. За словами президента, партнери бачать, що "ми рухаємось вперед".

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Який тиск з боку Офісу Президента? Я не розумію. Там немає людей Татарова,

– сказав Зеленський.

Він додав, що там є фіналісти. Тому Зеленський хоче, аби до кінця року обрали керівника САП.

Затримка з обранням голови САП