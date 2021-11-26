Зеленський під час пресмарафону розповів, що до нього звернулись західні партнери. За словами президента, партнери бачать, що "ми рухаємось вперед".
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Який тиск з боку Офісу Президента? Я не розумію. Там немає людей Татарова,
– сказав Зеленський.
Він додав, що там є фіналісти. Тому Зеленський хоче, аби до кінця року обрали керівника САП.
Затримка з обранням голови САП
- 9 та 12 жовтня зірвали проведення конкурсу для обрання нового голови САП. Кворум не відбувся, адже 3 членів не прийшли на засідання.
- На таку ситуацію відреагував Зеленський. Він заявив, що в Україні найближчим часом таки планують завершити конкурс та обрати кандидата на посаду очільника САП. Він наголосив, що члени комісії повинні виконувати свій обов’язок.
- США та ЄС висловили розчарування щодо затримки в обранні керівника САП. Зауважили, що це підриває роботу антикорупційних органів.
- Юристка Центру протидії корупції Олена Щербан припускає, що до затягування конкурсу може бути причетний заступник глави ОП Олег Татаров.
- Керівник ЦПК Віталій Шабунін заявив, що 25 листопада чергове засідання щодо обрання керівника САП знову зірвали.