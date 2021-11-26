Зеленский во время пресс-конференции рассказал, что к нему обратились западные партнеры. По словам президента, партнеры видят, что "мы движемся вперед".

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Давление со стороны Офиса Президента? Я не понимаю. Там нет людей Татарова,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что там есть финалисты. Поэтому Зеленский хочет, чтобы до конца года выбрали руководителя САП.

Задержка с избранием главы САП