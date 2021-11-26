Зеленский во время пресс-конференции рассказал, что к нему обратились западные партнеры. По словам президента, партнеры видят, что "мы движемся вперед".
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Давление со стороны Офиса Президента? Я не понимаю. Там нет людей Татарова,
– сказал Зеленский.
Он добавил, что там есть финалисты. Поэтому Зеленский хочет, чтобы до конца года выбрали руководителя САП.
Задержка с избранием главы САП
- 9 и 12 октября сорвали проведение конкурса поя избранию нового главы САП. Кворум не состоялся, так как 3 членов не пришли на заседание.
- На такую ситуацию отреагировал Зеленский. Он заявил, что в Украине в ближайшее время планируют завершить конкурс и выбрать кандидата на должность главы САП. Он подчеркнул, что члены комиссии должны выполнять свой долг.
- США и ЕС выразили разочарование по поводу задержки в избрании руководителя САП. Отметили, что это подрывает работу антикоррупционных органов.
- Юристка Центра противодействия коррупции Елена Щербан предполагает, что к затягиванию конкурса может быть причастен заместитель главы ОП Олег Татаров.
- Руководитель ЦПК Виталий Шабунин заявил, что 25 ноября очередное заседание по избранию руководителя САП снова сорвали.