Про це президент розповів під час пресмарафону 26 листопада. Він наголосив, що реформа необхідна для очищення судової влади.

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Зеленський назвав судову реформу "шаховою грою"

Зеленський вважає, що саме завдяки змінам судова система позбавляється від корумпованості, яка існувала у гілці багато років.

Глава держави назвав судову реформу непростою "шаховою грою", яку планують довести до кінця. Зеленський додав, що закони про ВККС та ВРП ухвалили саме в тому форматі, про який просили міжнародні партнери та суддівська спільнота.

Все це буде зроблено. Всі ці закони, які були спрямовані від нас до Верховної Ради України – як би не було складно – ми все це доведемо до кінця,

– повідомив Зеленський.

Зеленський зазначив, що також сподівається, що до кінця року буде обраний керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Щодо цього звертались посли та міжнародні партнери.

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Зверніть увагу! Закон про судову реформу президент Зеленський підписав 3 серпня 2021 року.