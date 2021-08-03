Президент підписав закони, у які внесли запропоновані ним поправки.
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Які саме закони підписав президент
Володимир Зеленський підписав 3 важливі для судової реформи закони:
- №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів;
- №5068 про очищення Вищої ради правосуддя;
- №5069 про відповідальність за невиконання дисциплінарних вимог інспектора ВРП та створення етичної комісії для перевірки членів ради на доброчесність.
Підпис президента можна вважати офіційним стартом судової реформи.
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Судова реформа в Україні: останні новини
- Проведення судової реформи є однією із ключових вимог для надання Україні чергового траншу від МФВ.
- Законопроєкт про відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів парламент ухвалив 29 червня 2021 року.
- 8 липня 2021 року Володимир Зеленський наклав вето на закони і вніс свої поправки на розгляд народних депутатів.
- 13 липня 2021 року Верховна Рада України ухвалила відповідні законопроєкти з поправками президента.