Про це Зеленський розповів в інтерв'ю російськомовному державному каналу "Дом". У мережі вже з'явився анонс цієї розмови.

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Про що говорив президент

За переконанням Зеленського, всі хто любить Україну – українці, а хто не любить – гості та мандрівники. Саме тому російські окупанти ніколи не любитимуть Крим так, як любимо ми. Глава держави пояснив, що для українців природа на півострові – унікальна, море нагадує про дитинство і все це свідчить про любов, яку неможливо прищепити.

Також президент розповів про значення півострова у його житті.

"Ми ходили на Ай-Петрі, Кострополь, Жуківка, намети. Стрибаєш з 14 метрів зі скелі, дивуєш свою майбутню дружину: "Ось, дивися як можу". Трусилися коліна, але я стрибав. Це я. Я там жив. Це моя земля", – розповів Зеленський.

До теми Ми повертаємо Крим додому, в Україну, – Зеленський про Кримську платформу

Росіяни не затримаються в Криму

Глава держави впевнений, що окупанти надовго не затримаються в українському Криму.

Вони не будуть тут. Їхні покоління тут рости не будуть. І діти їхні тут не перебувають, і вмирати вони за нашу землю не будуть. Це (Крим – 24 канал) ніколи не буде російською територією. Просто ніколи... Окупанти ніколи не любитимуть Крим так, як ми – хоч перепиши історію, хоч усі міста перейменуйте. Це неможливо. Усі вони повернуться додому. Це лише питання часу,

– сказав гарант.

Анонс інтерв'ю Зеленського телеканалу "Дом"

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