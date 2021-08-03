Президент подписал законы, в которые внесли предложенные им поправки.

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Какие имеено законы подписал президент

Владимир Зеленский подписал 3 важные для судебной реформы законы:

  • №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей;
  • №5068 об очистке Высшего совета правосудия;
  • №5069 об ответственности за невыполнение дисциплинарных требований инспектора ВСП и создании этической комиссии для проверки членов совета на добродетель.

Подпись президента можно считать официальным стартом судебной реформы.

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Судебная реформа в Украине: последние новости

  • Проведение судебной реформы является одним из ключевых требований для предоставления Украине очередного транша от МВФ.
  • Законопроект о восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей парламент принял 29 июня 2021 года.
  • 8 июля 2021 года Владимир Зеленский наложил вето на законы и внес свои поправки на рассмотрение народных депутатов.

13 июля 2021 Верховная Рада Украины приняла соответствующие законопроекты с поправками президента.