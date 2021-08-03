Президент подписал законы, в которые внесли предложенные им поправки.
Обратите внимание Оккупанты никогда не будут любить Крым, как мы – хоть перепишите историю, – Зеленский
Какие имеено законы подписал президент
Владимир Зеленский подписал 3 важные для судебной реформы законы:
- №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей;
- №5068 об очистке Высшего совета правосудия;
- №5069 об ответственности за невыполнение дисциплинарных требований инспектора ВСП и создании этической комиссии для проверки членов совета на добродетель.
Подпись президента можно считать официальным стартом судебной реформы.
Интересно Зеленский рассказал, куда потратят 2,7 миллиарда долларов от МВФ
Судебная реформа в Украине: последние новости
- Проведение судебной реформы является одним из ключевых требований для предоставления Украине очередного транша от МВФ.
- Законопроект о восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей парламент принял 29 июня 2021 года.
- 8 июля 2021 года Владимир Зеленский наложил вето на законы и внес свои поправки на рассмотрение народных депутатов.
13 июля 2021 Верховная Рада Украины приняла соответствующие законопроекты с поправками президента.