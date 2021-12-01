Комиссия ведь просто не может регулярно собираться. Таким мнением поделилась Ирина Венедиктова, глава Офиса генпрокурора Украины.

Обратите внимание Конкурс на должность руководителя САП сорвали: Украина провалила первое обещание для транша МВФ

Членам комиссии не удается собраться

Чиновница отметила, что конкурс должен был завершиться еще в январе 2021 года. Члены комиссии не рассчитывали, что работать придется больше года. Венедиктова понимает их в этом. "Причина затягивания – комиссия не может собраться. При этом мы действительно на финальной стадии", – подчеркнула генпрокурор.

Процесс перешел в сложную стадию, когда у нас были объективные факторы. А теперь, как я понимаю, есть субъективные факторы отдельных людей,

– заметила Венедиктова.

Отметим, что на заседание, которое проходило 9 и 12 октября, не пришли 3 члена комиссии. Из-за этого не удалось собрать кворум, а само проведение конкурса было сорвано.

Справка. Временный глава САП Максим Грищук не прошел конкурсный отбор. В финал отбора попали детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор в Офисе генерального прокурора Андрей Синюк.

Заседание запланировано на 2 декабря

По словам украинского генпрокурора, очередное заседание комиссии, которая избирает руководителя САП, должно пройти уже в четверг, 2 декабря. Если действительно удастся собраться, то ее члены смогут объявить оценки за практическую задачу и назначить дату собеседования. После этого будет оставаться только провести специальную проверку.

Что говорит президент