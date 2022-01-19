Соответствующую информацию политик озвучил во время совместного брифинга в Киеве. Это случилось 19 января.
К теме Мне стыдно, – член конкурсной комиссии в САП о затягивании процесса
Блинкен призвал завершить конкурс САП
Энтони Блинкен заявил, что Украина должна быть единой в такие сложные времена.
Президент Зеленский продолжает двигать важные реформы вперед, включая недавнюю судебную реформу, несмотря на внешние вызовы и давление, с которым он сталкивается. Поэтому я хочу призвать комиссию САП сделать последний шаг в их работе без дальнейших задержек и завершить отбор,
– заявил Блинкен.
Более того, в конце 2021 года американское посольство в Киеве призвало Украину как можно быстрее избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Там требовали не блокировать работу органа и не позволять коррумпированным внешним силам блокировать работу, которую им доверили.
Последние новости о работе комиссии САП
- Более года продолжается процесс о назначении главного антикоррупционного прокурора. Он затягивается или срывается.
- Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что процесс затягивается из-за недовольства определенных политических элит.
- 21 декабря 2021 года начался финальный этап конкурса избрания руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Комиссии предстояло провести собеседования с кандидатами на должности руководителя САП и его заместителя.
- По результатам конкурса на должность главы САП, победу одержал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.
- 29 декабря 2021 года 5 членов конкурсной комиссии по избранию главы САП обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой. Они просили помочь разблокировать процесс, который затягивают уже длительное время.
Мне стыдно, – член конкурсной комиссии в САП о затягивании процесса: смотрите видео