Соответствующую информацию политик озвучил во время совместного брифинга в Киеве. Это случилось 19 января.

К теме Мне стыдно, – член конкурсной комиссии в САП о затягивании процесса

Блинкен призвал завершить конкурс САП

Энтони Блинкен заявил, что Украина должна быть единой в такие сложные времена.

Президент Зеленский продолжает двигать важные реформы вперед, включая недавнюю судебную реформу, несмотря на внешние вызовы и давление, с которым он сталкивается. Поэтому я хочу призвать комиссию САП сделать последний шаг в их работе без дальнейших задержек и завершить отбор,

– заявил Блинкен.

Более того, в конце 2021 года американское посольство в Киеве призвало Украину как можно быстрее избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Там требовали не блокировать работу органа и не позволять коррумпированным внешним силам блокировать работу, которую им доверили.

Последние новости о работе комиссии САП

Более года продолжается процесс о назначении главного антикоррупционного прокурора. Он затягивается или срывается.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что процесс затягивается из-за недовольства определенных политических элит.

21 декабря 2021 года начался финальный этап конкурса избрания руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Комиссии предстояло провести собеседования с кандидатами на должности руководителя САП и его заместителя.

По результатам конкурса на должность главы САП, победу одержал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.

29 декабря 2021 года 5 членов конкурсной комиссии по избранию главы САП обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой. Они просили помочь разблокировать процесс, который затягивают уже длительное время.

Мне стыдно, – член конкурсной комиссии в САП о затягивании процесса: смотрите видео