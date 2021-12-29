Детале от посольства США

Дипучреждение отметило важность возвращения к избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Процесс затягивают уж очень долго.

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США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать свои процедуры и принять правильное решение. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу,

– отметили в ведомстве.

Затягивание конкурса по избранию главы САП: что известно

Назначить главу САП не могут уже больше года. Все потому, что комиссия, которая должна избрать нового руководителя, затягивает процесс. Чиновники просто не приходят на заседание.

В последний раз комиссия собиралась 24 декабря. Тогда для избрания нового руководителя не хватило голосов. Объяснили это тем, что нужно уточнить ряд вопросов с Офисом генпрокурора. На данный момент неизвестно, когда состоится следующее заседание.

Кстати, по результатам конкурса на должность главы САП победил детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко. Он набрал 246 баллов.

Обратите внимание! Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин призвала завершить процесс по избранию главы САП до 2022 года. В Центре противодействия коррупции говорят, что если главного антикоррупционного прокурора не назначат, то Украине перестанут доверять. США даже могут лишить нашу страну военной помощи.

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Полный текст публикации посольства США в Киеве

США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для народа, утвердив свой выбор САП. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу.