Деталі від посольства США

Дипустанова наголосила на важливості повернутися до роботи з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Процес затягують вже дуже довго.

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США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та прийняти правильне рішення. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку вам довірили,

– наголосили у відомстві.

Затягування конкурсу з обрання голови САП: що відомо

Призначити голову САП не можуть вже понад рік. Все тому, що комісія, яка й має обрати нового керівника, затягує процес. Посадовці просто не приходять на засідання.

Востаннє комісія збиралася 24 грудня. Тоді для обрання нового керівника не вистачило голосів. Пояснили це тим, що нібито потрібно уточнити низку питань з Офісом генпрокурора. Наразі не відомо коли відбудеться наступне засідання.

До речі, за результатами конкурсу на посаду голови САП перемогу здобув детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко. Він набрав 246 балів.

Зверніть увагу! Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін закликала завершити процес з обрання голови САП до 2022 року. У Центрі протидії корупції кажуть – якщо головного антикорупційного прокурора не призначать, то Україні перестануть довіряти. США навіть можуть позбавити нашу країну військової допомоги.

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Повний текст публікації посольства США в Києві

"США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та прийняти правильне рішення для народу, затвердивши свій власний вибір САП. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку вам довірили".