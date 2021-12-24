Причиною, як і 3 дні тому назвали те, що нібито потрібно з Офісом генпрокурора уточнити низку питань. Наприклад, чи мають кандидати на посади допуск до державної таємниці.

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Причина залишилася незмінна

Про проблему повідомила голова відбіркової комісії Катерина Коваль ("За майбутнє"). Вона заявила, що за 3 дні після попереднього засідання її не вирішили.

Однак Коваль не повідомила, коли відбіркова комісія збереться наступного разу.

Зверніть увагу! За результатами конкурсу на посаду голови САП перемогу здобув детектив НАБУ Олександр Клименко. Він набрав 246 балів.

Попереднє засідання комісії з виборів голови САП: головне

21 грудня члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів, щоб ухвалити рішення, адже 5 з 6 членів проголосували "проти".

Єдиним, хто проголосував "за" був нардеп від "Слуги народу" В'ячеслав Навроцький, який разом з іноземними представниками заявляє, що переможець конкурсу вже є.

Члени комісії від парламенту, які не підтримали рішення, стверджували, що насамперед необхідно узгодити з Офісом генпрокурора низку питань. Зокрема, чи мають кандидати допуск до держтаємниці.

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