Причиной, как и 3 дня назад назвали то, что якобы нужно с Офисом генпрокурора уточнить ряд вопросов. Например, имеют ли кандидаты на должности допуск к государственной тайне.

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Причина осталась неизменна

О проблеме сообщила председатель отборочной комиссии Екатерина Коваль ("За майбутнє"). Она заявила, что через 3 дня после предыдущего заседания ее не решили.

Однако Коваль не сообщила, когда отборочная комиссия соберется в следующий раз.

Обратите внимание! По результатам конкурса на должность главы САП победу одержал детектив НАБУ Александр Клименко. Он набрал 246 баллов.

Предварительное заседание комиссии по выборам главы САП: главное

21 декабря члены комиссии по избранию руководства САП не смогли набрать достаточного количества голосов, чтобы принять решение, ведь 5 из 6 членов проголосовали "против".

Единственным, кто проголосовал "за" был нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Навроцкий, который вместе с иностранными представителями заявляет, что победитель конкурса уже есть.

Члены комиссии от парламента, которые не поддержали решение, утверждали, что прежде всего необходимо согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов. В частности, имеют ли кандидаты допуск к гостайне.

Больше о выборах главы САП в выпуске "Такие дела": смотрите видео