Это, по его мнению, и является основанием для обжалования решения комиссии. Также он пожаловался на другие нарушения.

Важно Разочарованы ситуацией с САП – ведь понятно, кто победитель, – посольство США

Синюк добавил, что пока не направил искового заявления в суд, но планирует это сделать.

Я считаю, что мне были неправильно выставлены баллы за практическое задание. Также в течение конкурса были другие нарушения,

– сказал он.

Срыв конкурса по отбору главы САП

21 декабря Комиссия по избранию руководства САП по результатам конкурса объявила рейтинг кандидатов на должность главы ведомства и его заместителя, а также руководителя пятого отдела.

Согласно рейтингу, среди кандидатов на должность руководителя САП:

детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко набрал 246 баллов,

прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

А вот рейтинг на должность руководителя пятого отдела САП возглавил Сергей Савицкий с 240 баллами. В то же время члены комиссии не смогли официально утвердить этот результат и объявить победителей, поскольку пятеро из них не дали за это свои голоса.

Глава комиссии Екатерина Коваль сообщила, что перед началом оглашения официальных результатов конкурса нужно дождаться от Офиса генпрокурора результатов люстрационной проверки кандидатов, а также сведений об их допуске к гостайне.

Больше о срыве избрания главы САП в выпуске "На цю хвилину": смотрите видео