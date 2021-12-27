З європейського континенту Україна випереджає по ефективності боротьби з корупцією лише Росію. Про це заявив народний депутат від групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

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Юрчишин про саботаж у САП

Він наголосив, що саме тому надзвичайно важливо врешті обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак наразі Україна показує Заходу, ми не здатні виконувати те, що публічно обіцяємо.

Якщо відповіді не буде, якщо в генпрокурора не з'явиться можливості призначити керівника САП найближчим часом, то це буде невідворотна втрата для нас. Ярослав Юрчишин Народний депутат від групи "Справедливість"

Водночас, за словами Юрчишина, це не означає, що Захід залишить нас у війні з Росією. Втім, розраховувати на системну підтримку в інших сферах навряд чи варто. Зокрема не може мовитись про активнішу співпрацю в оборонній сфері.

Повне інтерв'ю з Ярославом Юрчишиним: дивіться відео

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