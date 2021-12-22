Там усвідомлюють, хто відповідальний за зрив конкурсу. Про це зауважив в ефірі 24 каналу голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.
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Є кілька днів, щоб врятувати ситуацію
За його словами, якби була самодіяльність Окружного адмінсуду Києва, членів комісії, то Володимир Зеленський поводив би себе інкаше. Зокрема комунікував би, записав відеозвернення тощо.
Для всіх стало очевидно, хто відповідальний за це,
– наголосив Жернаков.
Він пояснив, що наразі немає дуже жорсткої реакції Заходу з одної причини. Є ще кілька днів для того, щоб врятувати ситуацію, закінчити формальності і призначити до нового року керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як Зеленський і обіцяв.
Жернаков розповів про зрив конкурсу на керівника САП: дивіться відео
Яка ситуація із обранням керівника САП
- Конкурс на керівника САП знову зірвали. Ввечері 21 грудня члени комісії не змогли набрати достатньої кількості голосів за нового антикорупційного прокурора. Саботували процес майже усі члени, делеговані Верховною Радою.
- Представники парламенту пояснювали це необхідністю узгодити з Офісом генпрокурора низку питань, наприклад, чи є допуск до держтаємниці у кандидатів.
- Іноземні члени відзначили, що їхня робота – обрати главу відомства, а узгоджувати питання щодо держтаємниці можна й пізніше.
- Залишається шанс повторити зірване засідання у найближчі четвер чи п'ятницю (23 – 25 грудня). Втім для цього знадобиться кворум учасників та політична воля.