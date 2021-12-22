Там усвідомлюють, хто відповідальний за зрив конкурсу. Про це зауважив в ефірі 24 каналу голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков.

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Є кілька днів, щоб врятувати ситуацію

За його словами, якби була самодіяльність Окружного адмінсуду Києва, членів комісії, то Володимир Зеленський поводив би себе інкаше. Зокрема комунікував би, записав відеозвернення тощо.

Для всіх стало очевидно, хто відповідальний за це,

– наголосив Жернаков.

Він пояснив, що наразі немає дуже жорсткої реакції Заходу з одної причини. Є ще кілька днів для того, щоб врятувати ситуацію, закінчити формальності і призначити до нового року керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як Зеленський і обіцяв.

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