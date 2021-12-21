Якщо до перших двох структур питань немає, то щодо САП їх є чимало. Зокрема від серпня 2020 року, коли очільник прокуратури Назар Холодницький залишив свою посаду.

До теми Комісія з обрання керівника САП таки почала фінальне засідання

У грудні 2021 року дива теж не відбулося, попри те, що головні кандидати дійшли до останнього етапу конкурсу – співбесіди:

Олександр Клименко зі 162 балами;

зі 162 балами; Андрій Синюк зі 121,5 бала.

Змінюється все, крім очільника САП

За час, поки обирають нового очільника САП, в Україні ухвалили закон про деолігархізацію, внесли зміни до Податкового кодексу, дали старт судовій реформі та проголосували новий бюджет.



Керівника САП не можуть обрати від серпня 2020 року / Фото Transparency International Україна

Окрім цього, під домашній арешт посадили Віктора Медведчука, створили Бюро економічної безпеки та обрали для нього голову, дали старт земельній реформі й дозволили гральному бізнесу працювати.

Невже той конкурс складніший, ніж усе перелічене, чи хтось банально блокує цей процес? Якщо так, то кому конкретно це потрібно – Олегу Татарову або Ірині Венедіктовій, яка не хоче розслідування у справі "Роттердам+"?

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Історія з проведенням конкурсу

Проблеми з конкурсом у САП розпочалися ще на етапі відбору членів комісії. 6 із 7 осіб, яких делегувала Верховна Рада, не відповідали вимогам про бездоганну репутацію та досвід протидії корупції.

На цій посаді вони хотіли б побачити "слугу народу" Андрія Костіна. Але жоден з міжнародних членів комісії, а також експерти Роман Куйбіда та В'ячеслав Навроцький "за" доброчесність Костіна тоді не проголосували.

Контрольована Банковою частина комісії тоді викинула з конкурсу незалежних кандидатів з найвищими балами. А ще почала свідомо створювати підстави для скасування всього конкурсу через суд.

Відтоді не змінилося фактично нічого. Окрім того, що кандидатів на посаду голови САП залишилось двоє. Але до призначення прокурора ми не наблизились навіть на міліметр.

Кілька місяців Україна лише спостерігає за спробами зірвати конкурс. Спершу – за допомогою членів конкурсної комісії, які незаплановано йдуть у відпустки, на лікарняний або не можуть зібрати кворум чи "забувають" вдома листочки з нарахованими балами.

Зараз у гру "заблокуй конкурс" включився Окружний адміністративний суд, який скасував порядок конкурсної комісії. Це рішення першої інстанції законної сили ще не набуло, бо буде апеляція.

Боротьба за голову САП

Аби конкурс таки відбувся, до процесу відбору, спостереження і підтримки долучилися міжнародні партнери. Зокрема посли G7 і тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін.

Якщо Україна обере або не обере голову САП, це буде надзвичайно важливим сигналом для президента Джо Байдена. Йому обіцяв провести конкурс особисто Володимир Зеленський.

Хоч в Офісі Президента і кажуть, що максимально зацікавлені в тому, щоб конкурсна комісія завершила свою роботу до кінця 2021 року, та реальних дій у цьому напрямку не було.

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Це може свідчити, що Банкова насправді не бажає завершення конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки один із головних кандидатів свого часу розслідував справу Татарова і його висловлювань про Майдан. Або ж це робота генпрокурорки Венедіктової.



Генпрокурорка може блокувати проведення конкурсу на очільника САП / Фото з фейсбуку Ірини Венедіктової

Поки САП ніхто не очолює, ним керує саме Ірина Венедіктова. Вона має визначальне слово та право змінювати керівників прокурорської групи. Зокрема і у справі "Роттердам+", що є складовою війни Володимира Зеленського з Рінатом Ахметовим.

Або в справі "Приватбанку", що є складовою війни з олігархом Ігорем Коломойським. НАБУ терміново посадило літак, на борту якого перебував ексучасник правління банку, а ось що було далі – ніхто не пам'ятає… А якби був антикорупційний прокурор, то було б з кого спитати.

Саме від очільника САП напряму залежить процесуальний успіх корупційної справи. Якщо відомством керуватиме людина із сумнівною репутацією, це прямо відобразиться не лише на рівні довіри суспільства, але й на ефективності антикорупційної інфраструктури в цілому.

Найкраще розслідування НАБУ може "розвалитись" у суді через неякісне представництво. Так сталося, зокрема, зі справою, про так звані "рюкзаки Авакова".

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Через 2 роки після початку розслідування НАБУ, антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження проти Олександра Авакова, сина на той момент чинного міністра внутрішніх справ, а саму справу перекваліфікувала у шахрайство. Ексочільник САП Назар Холодницький тоді відмовився поновлювати розслідування.