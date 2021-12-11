Про це в ефірі авторської програми "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. За його словами, ситуація з конкурсом в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру показує, що системою не задоволені окремі політичні еліти.
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"Це (ситуація в САП – 24 канал) говорить про те, що антикорупційна система завдає болючих ударів для окремих представників політичної еліти і, звичайно, що є спроби провести конкурс у такий спосіб, щоб була особа, яка пом'якшує удари", – сказав Артем Ситник.
Водночас директор НАБУ сподівається, що Україна виконає свої зобов'язання в частині проведення конкурсу і його результати визнають як всередині країни, так і за її межами.
Інтерв'ю Ситника та Новікова програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу
Конкурс в САП: що треба знати
- Наприкінці січня 2021 року розпочався конкурсний відбір на посаду керівника САП. Навесні на керівні посади затвердили список зі 133 претендентів.
- Водночас відбір на постійного голову САП не пройшов Максим Грищук. Натомість до фіналу дійшли двоє кандидатів: Олександр Клименко – детектив НАБУ та Андрій Синюк – прокурор в Офісі генпрокурора.
- Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що 25 листопада зірвали чергове засідання щодо обрання керівника САП.
- У США закликали негайно завершити процес призначення нового керівника САП. Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна заявила, що САП відіграє критично важливу роль у притягненні до відповідальності корупціонерів.