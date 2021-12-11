Об этом в эфире авторской программы "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. По его словам, ситуация с конкурсом в Специализированную антикоррупционную прокуратуру показывает, что системой не удовлетворены отдельные политические элиты.
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"Это (ситуация в САП – 24 канал) говорит о том, что антикоррупционная система наносит болезненные удары для отдельных представителей политической элиты и, конечно, что есть попытки провести конкурс таким образом, чтобы было лицо, которое смягчает удары", – сказал Артем Сытник.
В то же время директор НАБУ надеется, что Украина выполнит свои обязательства в части проведения конкурса и его результаты признают как внутри страны, так и за ее пределами.
Интервью Сытника и Новикова программе "Первые лица": смотрите видео 24 канала
Конкурс в САП: что надо знать
- В конце января 2021 года начался конкурсный отбор на должность руководителя САП. Весной на руководящие должности утвердили список из 133 претендентов.
- В то же время отбор на постоянного председателя САП не прошел Максим Грищук. Зато до финала дошли двое кандидатов: Александр Клименко – детектив НАБУ и Андрей Синюк – прокурор в Офисе генпрокурора.
- Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что 25 ноября сорвали очередное заседание по избранию руководителя САП.
- В США призвали немедленно завершить процесс назначения нового руководителя САП. Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что САП играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров.