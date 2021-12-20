Позицію глави держави та його команди описали на сайті Офісі Президента. Там наголосили, що неодноразово висловлювалися на цю тему раніше й відтоді нічого не змінилося.

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Що пояснили у Зеленського

В ОП підкреслили, що максимально зацікавлені у тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури ще до кінця 2021 року. У Зеленського сподіваються, що їй вдасться обрати найбільш гідного кандидата на посаду очільника САП. "Для цього комісія має всі необхідні можливості. Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства", – мовиться у заяві.

Реакція на рішення ОАСК

Також у Зеленського відзначили, що рішення Окружного адмінсуду Києва, яке заблокувало конкурс, не є остаточним. Мовляв, найближчим часом його детально проаналізують та перевірять, чи відповідає він вимогам закону. Лише після цього буде доцільно робити висновки. Втім, підстав для затягування обрання голови САП у президента на бачать.

Завершальний етап конкурсу може й має відбутися вчасно, згідно з тими календарними орієнтирами, які визначила конкурсна комісія,

– зазначили у повідомленні.

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