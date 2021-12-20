Відповідне рішення суд ухвалив 20 грудня. Зокрема суд заявив про прогалини в законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати Порядок проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

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Суд своїм рішенням заблокував конкурс з обрання керівника САП

За наслідком розгляду справи суд ухвалив рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі,

– мовиться на сторінці ОАСК.

У суді повідомили, що рішення ухвалили тому, що:

у зв'язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП (що є відповідачем у справі), була позбавлена повноважень на ухвалення оскаржуваного порядку;

законодавчо не визначили органу, якому б такі повноваження передавались.

Саме тому суд констатував наявність прогалини в законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати порядок проведення конкурсу на зайняття адмінпосад у САП. Суд вирішив, що:

Конкурсна комісія немає відповідного повноваження;

а також мовиться про протиправність ухвалення нею порядку роботи конкурсної комісії;

а також проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Справу суд розглядав за позовом екскерівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України з червня 2021 року (мовиться про Олександра Карєєва – 24 канал).

Ба більше, в ОАСК написали – головуючий суддя звернувся з відповідними зверненнями щодо "тиску на суд, у публікаціях ЗМІ, що спостерігались останнім часом" до Вищої ради правосуддя та Офісу генпрокурора.

Коротко про питання щодо обрання глави САП

Обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури було фактично однією з обіцянок президента Володимира Зеленського. Зокрема у спільній заяві щодо стратегічного партнерства США та України, опублікованій 1 вересня 2021 року, мовилось – потрібно негайно обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора та притягнути до відповідальності корупціонерів.

Однак досі цього не відбулось. Зокрема у жовтні зірвали засідання комісії, яка має обрати керівника САП. Причиною стала відсутність кворуму – тобто не з'явилися члени комісії Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь.

Після цього Володимир Зеленський заявив, що члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок. Він також сказав, що не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП.

11 грудня директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сказав, що ситуація з конкурсом в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру показує, що системою не задоволені окремі політичні еліти. Детальніше читайте за посиланням.

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