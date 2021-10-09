Зеленський зазначив, що для України ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом.
До теми Засідання комісії з обрання голови САП зірване через відсутність кворуму
Пояснень бути не може, – Зеленський
Зеленський впевнений, що стосовно цієї ситуації нема й не може бути "адекватних" пояснень.
Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП,
– заявив президент.
Зеленський додав, що для діяльності конкурсної комісії створили всі умови. Підготовчу роботу провели вчасно. На думку глави держави, ніхто не має права ставити під загрозу стабільність роботи антикорупційної інфраструктури та виконання міжнародних зобов'язань України.
"З обранням нового керівника САП очікуємо активізації антикорупційних розслідувань та справедливих вироків винним у корупційних злочинах", – підсумував президент.
Що треба знати про конкурс на главу САП
- Конкурсний відбір на посаду очільника САП почали наприкінці січня 2021 року.
- У березні конкурсна комісія затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади. До речі, тимчасовий глава САП Максим Грищук не пройшов відбір на постійного керівника.
- Натомість фіналістами конкурсу стали 2 кандидати: Олександр Клименко – детектив НАБУ, Андрій Синюк – прокурор в Офісі генерального прокурора.
- Коли Зеленський зустрівся з Джо Байденом у США 1 вересня, у Білому домі опублікували спільну заяву щодо стратегічного партнерства США та України. Там мовилось, що Україна планує "негайно обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора та притягнути до відповідальності корупціонерів".
- Однак засідання конкурсної комісії 9 жовтня не відбулося. Причиною стала відсутність кворуму.