Зеленский отметил, что для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом.

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Объяснений быть не может, – Зеленский

Зеленский уверен, что в этой ситуации нет и не может быть "адекватных" объяснений.

Не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса для избрания нового руководителя САП,

– заявил президент.

Зеленский добавил, что для деятельности конкурсной комиссии создали все условия. Подготовительную работу провели вовремя. По мнению главы государства, никто не имеет права ставить под угрозу стабильность работы антикоррупционной инфраструктуры и выполнение международных обязательств Украины.

"С избранием нового руководителя САП ожидаем активизации антикоррупционных расследований и справедливых приговоров виновным в коррупционных преступлениях", – подытожил президент.

Что надо знать о конкурсе на главу САП