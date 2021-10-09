Зібрання мало розпочатися о 10:00 годині ранку в суботу, 9 жовтня. Однак один з членів комісії, а саме Андрій Гуджал, – не з'явився.

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Не вистарчило кворуму

Відтак, для проведення засідання не вистарчило кворуму. Журналісти, посилаючись на джерело у комісії, пишуть, що низка членів блокують процес відбору, оскільки не хочуть незалежної САП.

Водночас повідомляється, що співрозмовник процитував слова неназваного західного дипломата, який заявив про "ганебний зрив роботи комісії" з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Україні потрібно вирішити, хоче вона справжньої антикорупційної системи чи ні,

– додав він.

Зверніть увагу! Юристка Центру протидії корупції Олена Щербан на початку серпня заявила, що конкурс на очільника САП можуть зірвати.

Конкурс на голову САП: коротко