Зібрання мало розпочатися о 10:00 годині ранку в суботу, 9 жовтня. Однак один з членів комісії, а саме Андрій Гуджал, – не з'явився.
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Не вистарчило кворуму
Відтак, для проведення засідання не вистарчило кворуму. Журналісти, посилаючись на джерело у комісії, пишуть, що низка членів блокують процес відбору, оскільки не хочуть незалежної САП.
Водночас повідомляється, що співрозмовник процитував слова неназваного західного дипломата, який заявив про "ганебний зрив роботи комісії" з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Україні потрібно вирішити, хоче вона справжньої антикорупційної системи чи ні,
– додав він.
Конкурс на голову САП: коротко
- Наприкінці січня поточного року розпочався конкурсний відбір на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Навесні затвердили список 133 претендентів, які можуть очолити керівні посади. Відбір на постійного голову САП не пройшов Максим Грищук.
- До фіналу дійшли двоє кандидатів: Олександр Клименко – детектив НАБУ та Андрій Синюк – прокурор в Офісі генерального прокурора.