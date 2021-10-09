Собрание должно было начаться в 10:00 утра в субботу, 9 октября. Однако один из членов комиссии, а именно Андрей Гуджал, – не появился.

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Не хватило кворума

Следовательно, для проведения заседания не хватило кворума. Журналисты, ссылаясь на источник в комиссии, пишут, что ряд членов блокируют процесс отбора, поскольку не хотят независимой САП.

В то же время сообщается, что собеседник процитировал слова неназванного западного дипломата, который заявил о "позорном срыве работы комиссии" по избранию председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Украине нужно решить, хочет ли она настоящей антикоррупционной системы или нет,

– добавил он.

Обратите внимание! Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань в начале августа заявила, что конкурс на руководителя САП могут сорвать.

Конкурс на голову САП: коротко