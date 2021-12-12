Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він пояснив, що у 2015 році допустили помилку у концепції Антикорупційної прокуратури.

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У чому проблема

За словами Ситника, антикорупційний прокурор має унікальне повноваження, передбачене стратегією. Мовиться про можливість надати своїм заступникам такі самі повноваження в період його відсутності.

Це була прогалина, допущена ще у 2015 році, коли з'явилася концепція взагалі Антикорупційної прокуратури. Тому щодо елементарних речей, призначення прокурора у справі, зокрема, ми змушені чекати рішення генерального прокурора, в якого величезний обсяг роботи. Це гальмує, хоча прогрес є. Артем Ситник Директор НАБУ

Ситник запевнив, що робота набирає обертів навіть попри такі складнощі. Зокрема, виносять вироки скандальним та недоброчесним суддям.

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