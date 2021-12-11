Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. За його словами, такі вироки виносять і керівникам великих державних підприємств та експредставникам ще Генпрокуратури.

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"З важливого, що відбулося у 2021 році – Антикорупційний суд набирає обертів у своїй роботі. Фактично кожен тиждень він виносить вирок, який пов'язаний з реальним позбавленням волі", – запевнив Ситник.

Директор НАБУ наголосив, що вироки не оминають суддів.

Якщо говорити про суддів, то таких вироків уже понад 10. Це більше, ніж було за 30 років до цього,

– зауважив Ситник.

Він додав, що справи, які були на слуху, також рухаються вперед.

Проблемою є відсутність антикорупційного прокурора

За словами Ситника, конкурс на очільника САП далі затягується, що створює проблеми у роботі.

Якби був антикорупційний прокурор – прогрес був би набагато кращим,

– зазначив директор НАБУ.

Він припустив, що таке затягування є доказом того, що антикорупційна система завдає болючих ударів для окремих представників політичної еліти. Вони через це можуть пробувати провести конкурс так, аби поставити на посаду потрібну людину.

Попри все, Ситник висловив сподівання, що конкурс відбудеться чесно та у найшвидші терміни.

Інтерв'ю з Ситником та Новіковим на 24 каналі: дивіться відео

Конкурс у САП: коротко