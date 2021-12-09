Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова на конференції "Сім років антикорупційної реформи". Вона присвячена Міжнародному дню боротьби з корупцією.

До теми В Україні пройде конференція до Міжнародного дня боротьби з корупцією

"За останніх 3 роки до кримінальної відповідальності за корупцію притягнули 5,5 тисяч осіб, з яких 111 депутати усіх рівнів", – повідомила Венедіктова.

За її словами, за 2021 рік до суду потрапили обвинувальні акти щодо 3,5 тисячі осіб, їм інкримінували корупційні злочини. Вона підкреслила, що кожен день до суду скеровують в середньому 11 справ такої категорії щодо 16 осіб.

Крім того, генпрокурорка зазначила, що 2021 року правоохоронні органи викрили та знешкодили 60 злочинних угрупувань – і половина з них у держорганах. Водночас корупційні збитки, як встановили, цього року дорівнюють близько 3 мільйони гривень.

НАЗК: останні новини

Журналісти та небайдужі громадяни допомогли Національному агентству з питань запобігання корупції знайти порушення у деклараціях 100 посадовців.

Мовиться про власність посадовців на суму 382,1 мільйона гривень, яку декларанти "забули" внести у документ чи вказали неточну інформацію.

Загалом перевірили 134 декларацій, у 100 з яких були порушення.

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