Керівник громадської організації Центр протидії корупції пригадав, що у вересні Україна зобов'язалась найближчим часом обрати голову САП. Про це він заявив у дописі в фейсбуці.

Читайте більше Засідання комісії з обрання голови САП зірване через відсутність кворуму

У Центрі протидії корупції відреагували на зрив засідання з обрання глави САП

Глава ЦПК пригадав, що обрання глави САП було зафіксовано в спільній заяві після зустрічі президента Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена.

Шабунін пояснив, що 9 жовтня мав відбутись "ключовий етап конкурсу – практичне завдання". Проте не з'явилися члени комісії – Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь. На думку керівника організації, це "єрмаківські" члени, які "контрольовані ОП (мовиться про Офіс Президента – 24 канал)".

Дату практичного завдання комісія визначила завчасно, було зроблено купа протокольної і підготовчої роботи, приїхали обидва фіналіста…

– заявив глава Центру протидії корупції.

Віталій Шабунін побоюється, що "зрив конкурсу щодо обрання керівника САП стане відправною точкою критичних проблем в стосунках з США".

Зверніть увагу! Конкурс на керівника САП стартував наприкінці січня 2021 року. У березні конкурсна комісія затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади у відомстві. Тимчасовий очільник САП Максим Грищук не пройшов відбір на постійного керівника. Фіналістами стали Олександр Клименко – детектив НАБУ, та Андрій Синюк – прокурор в Офісі генерального прокурора.

Коротко про обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури