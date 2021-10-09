Руководитель общественной организации Центр противодействия коррупции вспомнил, что в сентябре Украина обязалась в ближайшее время избрать председателя САП. Об этом он заявил в заметке в фейсбуке.

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В Центре противодействия коррупции отреагировали на срыв заседания по избранию главы САП

Глава ЦПК припомнил, что избрание главы САП было зафиксировано в совместном заявлении после встречи президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

Шабунин пояснил, что 9 октября должен был состояться "ключевой этап конкурса – практическое задание". Однако не появились члены комиссии – Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь. По мнению руководителя организации, это "ермаковские" члены, которые "контролируются ОП (речь идет об Офисе президента – 24 канале)".

Дату практического задания комиссия определила заранее, было сделано куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста…

– заявил глава Центра противодействия коррупции.

Виталий Шабунин опасается, что"срыв конкурса по избранию руководителя САП станет отправной точкой критических проблем в отношениях с США".

Обратите внимание! Конкурс на руководителя САП стартовал в конце января 2021 года. В марте конкурсная комиссия утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в ведомстве. Временный глава САП Максим Грищук не прошел отбор на постоянного руководителя. Финалистами стали Александр Клименко – детектив НАБУ, и Андрей Синюк – прокурор в Офисе генерального прокурора.

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