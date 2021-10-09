Руководитель общественной организации Центр противодействия коррупции вспомнил, что в сентябре Украина обязалась в ближайшее время избрать председателя САП. Об этом он заявил в заметке в фейсбуке.
Читайте больше Заседание комиссии по избранию главы САП сорвано из-за отсутствия кворума
В Центре противодействия коррупции отреагировали на срыв заседания по избранию главы САП
Глава ЦПК припомнил, что избрание главы САП было зафиксировано в совместном заявлении после встречи президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.
Шабунин пояснил, что 9 октября должен был состояться "ключевой этап конкурса – практическое задание". Однако не появились члены комиссии – Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь. По мнению руководителя организации, это "ермаковские" члены, которые "контролируются ОП (речь идет об Офисе президента – 24 канале)".
Дату практического задания комиссия определила заранее, было сделано куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста…
– заявил глава Центра противодействия коррупции.
Виталий Шабунин опасается, что"срыв конкурса по избранию руководителя САП станет отправной точкой критических проблем в отношениях с США".
Коротко об избрании главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры
- После встречи в США Вололодимир Зеленский и Джо Байдена 1 сентября в Белом доме опубликовали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины.
- Там говорилось, что Украина планирует "немедленно выбрать нового специализированного антикоррупционного прокурора и привлечь к ответственности коррупционеров".
- Заседание комиссии, которая должна избрать руководителя САП, 9 октября не состоялось. Причиной стало отсутствие кворума.
- В этот же день Евросоюз и США отреагировали на задержку в выборе главы САП и призвали отборочную комиссию как можно скорее возобновить работу.
- В посольстве США назвали задержки в выборе главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры непонятными и неоправданными.