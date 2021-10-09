Про це мовиться у розсилці посольства США. У повідомленні відомство окреслило спільну позицію Штатів та ЄС.

Важливо Засідання комісії з обрання голови САП зірвано через відсутність кворуму, – ЗМІ

У посольстві назвали затримки у виборі голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незрозумілими та невиправданими. І нагадали, що САП – вирішальний орган у боротьбі з корупцією на високому рівні.

Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Невдача у процесі відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами,

– додали у заяві.

Чому засідання з обрання глави САП не відбулося

Засідання комісії, яка повинна обрати керівника САП, було заплановане на ранок суботи, 9 жовтня. Однак через відсутність кворуму засідання так і не відбулося. Як пишуть ЗМІ, один з членів комісії, а саме Андрій Гуджал, – не з'явився.

Цікаво! Ще на початку серпня юристка Центру протидії корупції Олена Щербан заявила, що конкурс на очільника САП можуть зірвати.

Конкурс на посаду керівника САП: головне

Конкурсний відбір на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочався наприкінці січня 2021 року.

У березні конкурсна комісія затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади у відомстві. Тимчасовий очільник САП Максим Грищук не пройшов відбір на постійного керівника.

До фіналу конкурсу вийшли 2 кандидати: