Соответствующее решение суд вынес 20 декабря. В частности, суд заявил о пробелах в законодательстве в отношении лица, уполномоченного определять Порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в САП.

К теме Пробел еще с 2015 года, – Сытник назвал большую проблему в работе САП

Суд своим решением заблокировал конкурс по избранию руководителя САП

По результатам рассмотрения дела суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре,

– говорится на странице ОАСК.

В суде сообщили, что решение было принято потому, что:

в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП (что является ответчиком по делу), была лишена полномочий на принятие обжалуемого порядка;

законодательно не определили орган, которому такие полномочия передавались бы.

Именно поэтому суд констатировал наличие пробела в законодательстве в отношении лица, уполномоченного определять порядок проведения конкурса на занятие админдолжностей в САП. Суд решил, что:

Конкурсная комиссия не имеет соответствующего полномочия;

а также говорится о противоправности принятия ею порядка работы конкурсной комиссии;

а также проведение конкурса на занятие административных должностей в САП.

Дело суд рассматривал по иску экс-руководителя подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины с июня 2021 года (говорится об Александре Карееве – 24 канал).

Более того, в ОАСК написали – председательствующий судья обратился с соответствующими обращениями касательно "давления на суд, в публикациях СМИ, которые наблюдались в последнее время" в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора.

Коротко о вопросах касательно избрания главы САП

Избрание главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры было фактически одним из обещаний президента Владимира Зеленского. В частности, в совместном заявлении о стратегическом партнерстве США и Украины, опубликованном 1 сентября 2021 года, говорилось – нужно немедленно избрать нового специализированного антикоррупционного прокурора и привлечь к ответственности коррупционеров.

Однако до сих пор этого не произошло. В частности, в октябре сорвали заседание комиссии, которая должна избрать руководителя САП. Причиной стало отсутствие кворума – то есть не явились члены комиссии Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.

После этого Владимир Зеленский заявил, что члены конкурсной комиссии должны исполнить свой долг. Он также сказал, что не услышал адекватных объяснений касательно задержки конкурса для избрания нового руководителя САП.

11 декабря директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сказал, что ситуация с конкурсом в Специализированную антикоррупционную прокуратуру показывает, что системой недовольны отдельные политические элиты. Детальнее читайте по ссылке.

Тимофей Милованов рассказал о конфликте с Данилюком и конкурсе в САП – смотрите видео