За помощью к Венедиктовой обратилось 5 членов комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Они просят повлиять на процесс, чтобы "завершить работу в кратчайшие сроки".

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Кто подписал письмо

Роман Куйбида,

Вячеслав Навроцкий,

Драго Кос,

Томас Фаерстон,

Нона Цоцория.

Они отметили, что комиссия отказалась:

утвердить результаты собеседований кандидатов,

подать генпрокурору кандидатуру Александра Клименко и даже утвердить решение, подтверждающее подсчет баллов кандидатов.

Председатель комиссии обратилась к Венедиктовой

Во время заседания 21 декабря председатель комиссии Екатерина Коваль высказала разные причины, почему они не могут немедленно утвердить результаты. Среди них была и необходимость сначала проконсультироваться с офисом генпрокурора относительно соответствия кандидатов закону. По этому поводу Коваль даже направила письмо Венедиктовой от имени всей комиссии.

Дополнительные проверки не нужны, – комиссия

Однако остальные члены комиссии подчеркнули, что это письмо не является решением всех и дополнительная проверка не нужна, ведь ее уже проводили.

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Хотя НАЗК дало четкий ответ об отсутствии правовых оснований для проведения дополнительных повторных проверок, этого оказалось недостаточно для некоторых членов. 24 декабря комиссия снова не завершила свою работу,

– говорится в сообщении.

Авторы обращения отметили, что такая ситуация не является следствием споров между иностранными и украинскими членами комиссии. Наоборот, все поддержали результаты.

"Мы верим, что четкое заявление от вас (Венедиктовой – 24 канал) о том, что все кандидаты-победители прошли проверку и соответствуют всем законам убедит всех членов комиссии утвердить результаты. Но без такого заявления процесс может затянуться", – отметили члены комиссии.

Коротко о затягивании процесса избрания главы САП

Главного антикоррупционного прокурора страны не могут назначить уже более года.

Комиссия проваливает голосование, потому что члены просто не приходят на заседания. Соответственно – не хватает голосов.

По результатам конкурса на должность главы САП, победу одержал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.

29 декабря посольство США в Киеве призвало комиссию немедленно назначили руководителя САП.

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