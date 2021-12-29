По допомогу до Венедіктової звернулося 5 членів комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вони просять вплинути на процес, аби "завершити роботу в найкоротший термін".

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Хто підписав лист

Роман Куйбіда,

В'ячеслав Навроцький,

Драго Кос,

Томас Фаєрстон,

Нона Цоцорія.

Вони наголосили, що комісія відмовилася:

затвердити результати співбесід кандидатів,

подати генпрокурорці кандидатуру Олександра Клименка і навіть затвердити рішення, яке підтверджує підрахунок балів кандидатів.

Голова комісії звернулася до Венедіктової

Під час засідання 21 грудня голова комісії Катерина Коваль висловила різні причини, чому вони не можуть негайно затвердити результати. Серед них була й необхідність спочатку проконсультуватися з Офісом генпрокурора щодо відповідності кандидатів закону. Щодо цього Коваль навіть надіслала листа Венедіктовій від імені усієї комісії.

Додаткові перевірки не потрібні, – комісія

Однак решта членів комісії наголосили, що цей лист – не є рішенням усіх і додаткова перевірка не потрібна, адже її вже проводили.

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Хоча НАЗК дало чітку відповідь про відсутність правових підстав для проведення додаткових повторних перевірок, цього виявилося недостатньою для деяких членів. 24 грудня комісія знову не завершила свою роботу,

– мовиться у повідомленні.

Автори звернення зазначили, що така ситуація не є наслідком суперечок між іноземними та українськими членами комісії. Навпаки – усі підтримали результати.

"Ми віримо, що чітка заява від вас (Венедіктової – 24 канал) про те, що всі кандидати-переможці пройшли перевірку та відповідають всім законам переконає всіх членів комісії затвердити результати. Але без такої заяви процес може затягнутися", – наголосили члени комісії.

Коротко про затягування процесу обрання голови САП

Головного антикорупційного прокурора країни не можуть призначити вже понад рік.

Комісія провалює голосування, бо члени просто не приходять на засідання. Відповідно – бракує голосів.

За результатами конкурсу на посаду голови САП, перемогу здобув детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

29 грудня посольство США в Києві закликало комісію негайно призначили керівника САП.

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