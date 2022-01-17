Такую позицию в эфире 24 канала высказал член конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Куйбида. Он подчеркнул, что есть разные причины такого затягивания.

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"К сожалению, мне стыдно, что этот конкурс растянулся на столько времени. Мне кажется, были для этого и объективные и не объективные причины", – заверил Куйбида.

Он пояснил, что процедура действительно многоэтапная. Однако это не оправдывает такую долгую затяжку, ведь эти все этапы можно было реализовать за 4 месяца.

Мы работаем уже значительно больше. К сожалению, таких пауз в нашей работе много,

– признался член комиссии.

Куйбида: мы были очень близки к решению

В 2021 году главу САП могли уже назначить – комиссия была очень близкой к этому решению.

К сожалению, не хватило 1 голоса для эффективного голосования за результаты конкурса. Пока у нас это решение так и не принято, хотя и остается в нашей повестке дня. Роман Куйбида Член комиссии по избранию председателя САП

Он надеется, что до конца января комиссия поставит точку в своей работе.

Куйбида прокомментировал затягивание конкурса в САП: смотрите видео

Конкурс в САП: кратко