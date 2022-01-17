Таку позицію в ефірі 24 каналу висловив член конкурсної комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Куйбіда. Він наголосив, що є різні причини такого затягування.

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"На жаль мені соромно, що цей конкурс розтягнувся на стільки часу. Мені здається, були для цього й об’єктивні, й не об’єктивні причини", – запевнив Куйбіда.

Він пояснив, що процедура справді багатоетапна. Однак це не виправдовує таке довге затягування, адже ці всі етапи можна було реалізувати за 4 місяці.

Ми працюємо вже значно більше. На жаль, таких пауз у нашій роботі є багато,

– зізнався член комісії.

Куйбіда: Ми були дуже близькі до рішення

У 2021 році голову САП могли вже призначити – комісія була дуже близькою до цього рішення.

На жаль, забракло 1 голосу для ефективного голосування за результати конкурсу. Наразі у нас це рішення так і не прийнято, хоча і залишається у нашому порядку денному. Роман Куйбіда Член комісії з обрання голови САП

Він сподівається, що до кінця січня комісія поставить крапку у своїй роботі.

Куйбіда прокоментував затягування конкурсу у САП: дивіться відео

Конкурс у САП: коротко