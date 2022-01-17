Таку позицію в ефірі 24 каналу висловив член конкурсної комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Куйбіда. Він наголосив, що є різні причини такого затягування.
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"На жаль мені соромно, що цей конкурс розтягнувся на стільки часу. Мені здається, були для цього й об’єктивні, й не об’єктивні причини", – запевнив Куйбіда.
Він пояснив, що процедура справді багатоетапна. Однак це не виправдовує таке довге затягування, адже ці всі етапи можна було реалізувати за 4 місяці.
Ми працюємо вже значно більше. На жаль, таких пауз у нашій роботі є багато,
– зізнався член комісії.
Куйбіда: Ми були дуже близькі до рішення
У 2021 році голову САП могли вже призначити – комісія була дуже близькою до цього рішення.
На жаль, забракло 1 голосу для ефективного голосування за результати конкурсу. Наразі у нас це рішення так і не прийнято, хоча і залишається у нашому порядку денному.
Він сподівається, що до кінця січня комісія поставить крапку у своїй роботі.
Куйбіда прокоментував затягування конкурсу у САП: дивіться відео
Конкурс у САП: коротко
- Голосування провалюють через різні причини. Зокрема, члени не приходять на засідання або не вистачає голосів.
- Згідно з результатами конкурсу, головою САП став детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.
- У США закликали найближчим часом призначити антикорупційного прокурора, адже вони розчаровані ситуацією.
- Є загроза, що через ситуацію у САП Україна залишиться без допомоги міжнародних партнерів.