Водночас це свідчитиме про те, що Україна сама не готова розв'язувати наявні проблеми. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

Зверніть увагу У Зеленського відреагували на зрив конкурсу на керівника САП

Україна може втратити підтримку

За її словами, через зрив відповідного конкурсу наша держава може втратити підтримку, зокрема військову та фінансову.

Думаю, що це може призвести до позбавлення військової підтримки США для України в таки серйозний період,

– наголосила Щербан.

Вона відзначила, що мовиться не лише про США. Об'єктивне, неупереджене завершення конкурсу було передбачене і в меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Зауважимо! Директор Національного антикорупційного бюро розслідувань Артем Ситник теж вважає, що Україна обманула партнерів, зокрема МВФ, коли не виконала зобов'язання, які взяла на себе.

Щербан: Наслідки будуть незворотними

Зрив конкурсу на керівника САП позбавить Україну не тільки військової, а й фінансової підтримки. "Рішення – абсолютно неочевидне. Тому наслідки можуть бути незворотними для нашої країни", – наголосила Щербан.

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Україна 15 місяців без керівника САП

Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок проведення конкурсу на керівника САП.

Керівник ЦПК Віталій Шабунін заявив, що за цим рішенням стоїть особисто президент Володимир Зеленський та керівник його офісу Андрій Єрмак.

Сьогодні, 21 грудня, відбувається фінальне засідання комісії з відбору антикорупційного прокурора. Дипломати США та інших країн "Великої сімки" беруть в ньому участь, щоб реформа таки відбулася.

В ОП заявили, що максимально зацікавлені, щоб конкурсна комісія завершила свою роботу до кінця 2021 року і нарешті визначила найбільш гідного кандидата на посаду керівника САП.

Реакція ОП на зрив конкурсу щодо керівника САП: дивіться відео