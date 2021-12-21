В то же время, это будет свидетельствовать о том, что Украина сама не готова решать имеющиеся проблемы. Такое мнение в эфире 24 канала высказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.
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Украина может потерять поддержку
По ее словам, из-за срыва соответствующего конкурса наше государство может потерять поддержку, в том числе военную и финансовую.
Думаю, что это может привести к лишению военной поддержки США для Украины в серьезный период,
– подчеркнула Щербан.
Она отметила, что говорится не только о США. Объективное, беспристрастное завершение конкурса было предусмотрено и в меморандуме с Международным валютным фондом.
Щербан: Последствия будут необратимыми
Срыв конкурса на руководителя САП лишит Украину не только военной, но и финансовой поддержки. "Решение – совершенно неочевидное. Поэтому последствия могут быть необратимыми для нашей страны", – подчеркнула Щербан.
В ЦПК рассказали о срыве конкурса на руководителя САП: смотрите видео
Украина 15 месяцев без руководителя САП
- Окружной административный суд Киева упразднил порядок проведения конкурса на руководителя САП.
- Руководитель ЦПК Виталий Шабунин заявил, что за этим решением стоит лично президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак.
- Сегодня, 21 декабря, проходит финальное заседание комиссии по отбору антикоррупционного прокурора. Дипломаты США и других стран "Большой семерки" принимают в нем участие, чтобы реформа таки состоялась.
- В ОП заявили, что максимально заинтересованы, чтобы конкурсная комиссия завершила свою работу до конца 2021 года и наконец-то определила наиболее достойного кандидата на должность руководителя САП.
Реакция ОП на срыв конкурса относительно руководителя САП: смотрите видео