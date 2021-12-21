В то же время, это будет свидетельствовать о том, что Украина сама не готова решать имеющиеся проблемы. Такое мнение в эфире 24 канала высказала юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

Обратите внимание У Зеленского отреагировали на срыв конкурса на руководителя САП

Украина может потерять поддержку

По ее словам, из-за срыва соответствующего конкурса наше государство может потерять поддержку, в том числе военную и финансовую.

Думаю, что это может привести к лишению военной поддержки США для Украины в серьезный период,

– подчеркнула Щербан.

Она отметила, что говорится не только о США. Объективное, беспристрастное завершение конкурса было предусмотрено и в меморандуме с Международным валютным фондом.

Заметим! Директор Национального антикоррупционного бюро расследований Артем Сытник тоже считает, что Украина обманула партнеров, в частности МВФ, когда не выполнила взятые на себя обязательства.

Щербан: Последствия будут необратимыми

Срыв конкурса на руководителя САП лишит Украину не только военной, но и финансовой поддержки. "Решение – совершенно неочевидное. Поэтому последствия могут быть необратимыми для нашей страны", – подчеркнула Щербан.

В ЦПК рассказали о срыве конкурса на руководителя САП: смотрите видео

Украина 15 месяцев без руководителя САП

Окружной административный суд Киева упразднил порядок проведения конкурса на руководителя САП.

Руководитель ЦПК Виталий Шабунин заявил, что за этим решением стоит лично президент Владимир Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак.

Сегодня, 21 декабря, проходит финальное заседание комиссии по отбору антикоррупционного прокурора. Дипломаты США и других стран "Большой семерки" принимают в нем участие, чтобы реформа таки состоялась.

В ОП заявили, что максимально заинтересованы, чтобы конкурсная комиссия завершила свою работу до конца 2021 года и наконец-то определила наиболее достойного кандидата на должность руководителя САП.

Реакция ОП на срыв конкурса относительно руководителя САП: смотрите видео