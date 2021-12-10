А также то, что наше государство не выполнило все обязательства. Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал директор Национального антикоррупционного бюро расследований Артем Сытник.

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2021 может стать годом невозврата

По его словам, отсутствие в течение года антикоррупционного прокурора очень негативно влияло на работу института. Ведь так долго САП не может работать без руководителя.

Украина брала на себя обязательства в меморандуме с Международным валютным фондом до конца ноября 2021 года. Мы уже обманули наших партнеров,

– подчеркнул Сытник.

Он отметил, что если все же прокурора назначат и многочисленные дела будут двигаться (в частности будут приговоры), то, возможно, 2021 год и будет точкой невозврата в части антикоррупционной реформы.

"Если антикоррупционного прокурора не назначат до конца 2021 года, то можно сказать, что коррупция кое в чем побеждает", – отметил директор НАБУ.

Напомним! В меморандуме с МВФ Украина пообещала до конца ноября 2021 года избрать главу САП, однако заседание в очередной раз сорвали.

Новиков: отсутствие руководителя САП тормозит расследование

Как рассказал глава Национального антикоррупционного бюро расследований Александр Новиков, отсутствие антикоррупционного прокурора, на взгляд НАЗК, свидетельствует о том, что в стране реализуют коррупционную стратегию.

Противодействовать этому можно лишь действуя системно: утвердив антикоррупционную стратегию,

– отметил Новиков.

Без антикоррупционного прокурора НАПК не может работать. "Тормозит все направления расследований и не дает возможности в полном объеме реализовывать государственную антикоррупционную политику", – подчеркнул Новиков.

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Избрание антикоррупционного прокурора: главное

Более года Специализированная антикоррупционная прокуратура не имеет руководителя.

Генеральная прокурорша Ирина Венедиктова считает, что такая ситуация – из-за субъективных факторов отдельных людей.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина все же получит руководителя САП до 2021 года.

В Центре противодействия коррупции считают, что к затягиванию конкурса может быть причастен Олег Татаров.

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