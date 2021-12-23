В американському посольстві сподіваються, що найближчими часом відбіркова комісія САП таки затвердить нового керівника на посаді. Про це розповів речник посольства Деніел Лангенкемп у коментарі 24 каналу.

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Переможець фактично є

Даніел Лангенкемп висловив розчарування з приводу голосування відбіркової комісії САП, яка відмовилася затверджувати переможця конкурсу. І ця ситуація його здивувала, адже після 9,5 години роботи залишилося затвердити кандидата, який отримав найбільше балів та завершити процес, який триває вже понад рік.

Нездатність відбіркової комісії САП затвердити своє остаточне рішення викликає глибоке розчарування,

– заявив Лангенкемп.

Речник посольства США наголосив, що причин не затверджувати переможця конкурсу немає. Також прессекретар підкреслив, що українці чітко дали зрозуміти, що хочуть перемогти корупцію, а для цього потрібна сильна САП.

Ленгенкемп висловив сподівання, що ті, хто підтримує прозорий результат відбору голови САП таки переможуть й антикорупційна прокуратура отримає керівника.

Зірвання конкурсу з відбором голови САП: головне

21 грудня члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів, щоб ухвалити рішення, адже 5 з 6 членів проголосували "проти".

Єдиним, хто проголосував "за" був нардеп від "Слуги народу" В'ячеслав Навроцький, який разом з іноземними представниками заявляє, що переможець конкурсу вже є.

Члени комісії від парламенту, які не підтримали рішення, стверджували, що насамперед необхідно узгодити з Офісом генпрокурора низку питань. Зокрема, чи мають кандидати допуск до держтаємниці.

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