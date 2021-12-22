Шабунін зауважив, що, відповідно до законодавства, комісія має анонсувати своє засідання на сайті Офісу генпрокурора за 24 години до його початку.

До теми Голосували двічі: комісія зірвала обрання керівника САП

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Однак 21 грудня комісія домовилася продовжити свою роботу в четвер о 10:00. Оскільки оголошення на сайті не з'явилось, зранку воно не відбудеться.

Глава ЦПК переконує, що голова комісії та Венедіктова ігнорують вимогу скликати засідання для затвердження переможці, тож не публікують оголошення про це.

Якщо повідомлення про засідання негайно з’явиться на сайті ОГ є шанс, що комісія збереться та формально затвердить переможця конкурсу. Бо результати уже всім відомі. Однак контрольовані Банковою члени комісії зберуться та проголосують, схоже, лише після дзвінка з ОП,

– сказав Шабунін.

Зрив засідання з обрання голови САП: що відомо

21 грудня члени комісії з обрання керівництва САП не змогли набрати достатньої кількості голосів, щоб ухвалити рішення. "Проти" голосували майже усі члени комісії.

Майже всі представники Верховної Ради не підтримали жодне голосування за підтвердження результатів конкурсу на посади в САП. Виняток – голосування "Слуги народу" В'ячеслава Навроцького.

Іноземні представники та Навроцький зазначають, що фактично переможець вже є.

Члени комісії від парламенту стверджували, що насамперед необхідно узгодити з Офісом генпрокурора низку питань. Зокрема, чи мають кандидати допуск до держтаємниці.

Комісія з депутатів зірвала обрання голови САП | На цю хвилину:

Текст поста Віталія Шабуніна:

Зеленський/Єрмак підключили Венедіктову до блокування оголошення нового керівника САП.

Згідно із законом, комісія має анонсувати на сайті ОГП своє засідання за 24 години до його початку.

Вчора комісія домовилася продовжити свою роботу в четвер о 10:00. Проте оголошення на сайті Офісу Генпрокурора не з’явилося – це означає, що завтра зранку воно не відбудеться.

Міжнародна частина комісії з Романом Куйбідою та В’ячеславом Навроцьким вимагають проведення засідання для затвердження проєкту рішення про перемогу Олександра Клименка у конкурсі на керівника САП.

Але делегована За Майбутнє Коломойського голова комісії та Венедіктова тупо ігнорують вимогу скликати засідання конкурсної комісії та опублікувати оголошення про це.

Тільки якщо повідомлення про засідання негайно з’явиться на сайті ОГП є шанс, що завтра комісія збереться та формально за 5 хв затвердить переможця конкурсу. Бо результати уже всім відомі.

Однак контрольовані Банковою члени комісії зберуться та проголосують, схоже, лише після дзвінка з ОП – якого немає. Я так розумію, що Зеленський/Єрмак вирішили остаточно розвіяти сумнів, щодо своєї роль в зриві конкурсу.

Навіщо ? Після вчорашнього сумнівів і так не залишилося.