Шабунин отметил, что, согласно законодательству, комиссия должна анонсировать свое заседания на сайте Офиса генпрокурора за 24 часа до его начала.

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Объявления нет

Однако 21 декабря комиссия договорилась продолжить свою работу в четверг в 10:00. Поскольку объявление на сайте не появилось, утром оно не состоится.

Глава ЦПК утверждает, что председатель комиссии и Венедиктова игнорируют требование созвать заседание для утверждения, поэтому не публикуют объявления об этом.

Если сообщение о заседании немедленно появится на сайте ОГ есть шанс, что комиссия соберется и формально утвердит победителя конкурса. Потому что результаты уже всем известны. Однако контролируемые Банковой члены комиссии соберутся и проголосуют, похоже, только после звонка из ОП,

– сказал Шабунин.

Срыв заседания по избранию главы САП: что известно

21 декабря члены комиссии по избранию руководства САП не смогли набрать достаточного количества голосов, чтобы принять решение. "Против" голосовали почти все члены комиссии.

Почти все представители Верховной Рады не поддержали ни одно голосование за подтверждение результатов конкурса на должности в САП. Исключение – голосование "Слуги народа" Вячеслава Навроцкого.

Иностранные представители и Навроцкий отмечают, что фактически победитель уже есть.

Члены комиссии от парламента утверждали, что прежде всего необходимо согласовать с офисом генпрокурора ряд вопросов. В частности, имеют ли кандидаты допуск к гостайне.

Комиссия из депутатов сорвала избрание главы САП | На эту минуту:

Текст поста Виталия Шабунина:

Зеленский/Ермак подключили Венедиктову к блокировке объявления нового руководителя САП.

Согласно закону, комиссия должна анонсировать на сайте ОГП свое заседание за 24 часа до его начала.

Вчера комиссия договорилась продолжить свою работу в четверг в 10:00. Однако объявление на сайте офиса Генпрокурора не появилось – это означает, что завтра утром оно не состоится.

Международная часть комиссии с Романом Куйбидой и Вячеславом Навроцким требуют проведения заседания для утверждения проекта решения о победе Александра Клименко в конкурсе на руководителя САП.

Но делегирована За Майбутнє Коломойского председатель комиссии и Венедиктова тупо игнорируют требование созвать заседание конкурсной комиссии и опубликовать объявление об этом.

Только если сообщение о заседании немедленно появится на сайте ОГП есть шанс, что завтра комиссия соберется и формально за 5 мин утвердит победителя конкурса. Потому что результаты уже всем известны.

Однако контролируемые Банковой члены комиссии соберутся и проголосуют, похоже, только после звонка с ОП – которого нет. Я так понимаю, что Зеленский/Ермак решили окончательно развеять сомнение относительно своей роли в срыве конкурса.

Для чего? После вчерашнего сомнений и так не осталось.