Питання навіть не в тому, щодо кого почали відповідну перевірку. Про це зауважив в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
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Шабунін: Рішення є незаконним
За його словами, законом не передбачена повторна спецперевірка в цьому процесі. Про це Національне агентство з питань запобігання корупції прямо написало в офіційному роз'ясненні.
Вони просто вдають, ніби всі навколо ідіоти. У США сидять ідіоти?
– наголосив Шабунін.
Він зауважив, що комісія не ухвалювала рішення про спецперевірку. Такі дії Офісу генпрокурора, підконтрольному Володимиру Зеленському, є незаконними.
Повний випуск інтерв'ю з Віталієм Шабуніним: дивіться відео
"У незаконних діях є гарантоване скасування судом результатів конкурсів", – додав голова ЦПК.
Головне про ситуацію в САП
- Понад рік не можуть призначити в Україні головного антикорупційного прокурора.
- Вже вкотре голосування провалюють через різні причини: члени не приходять на засідання і просто не вистачає голосів.
- Відповідно до результатів конкурсу, головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обрали детектива Національного антикорупційного бюро Олександра Клименка.
- У посольстві США розчаровані ситуацією, яка сталася. Там надіються, що невдовзі антикорупційного прокурора все ж призначать.
- Через таку ситуацію довкола САП наша держава може залишитися без допомоги міжнародних партнерів – військової та фінансової.
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