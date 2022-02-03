Під час засідання 3 лютого з різних причин були відсутні одразу 3 члени комісії.
Важливо В Офісі генпрокурора кажуть, що не ведуть перевірку, яка нібито блокує призначення у САП, – ЗМІ
Так, на засіданні не з'явилися:
- Андрій Гуджал, який перебуває у відрядженні,
- Олена Бусол, яка просто проігнорувала зустріч,
- а також Євген Соболь, що запізнився.
Вже 6 тижнів комісія не може затвердити власні ж оцінки кандидатам і загальний результат, таким чином оголосивши переможця.
Примітно, що кожного лютого разу озвучуються різні виправдання з цього приводу. З останнього – необхідність отримати підтвердження від Офісу генпрокурора про проходження фіналістами спецперевірки та доступу до державної таємниці,
– наголосили у ЦПК.
Протягом січня комісія чекала на цю відповідь від Офісу генпрокурора і так і не збиралась на засідання. Але виявилося, що ОГП не проводив повторної спецперевірки.
Хто може здобути перемогу
За незатвердженими результатами конкурсу головою САП повинен стати Олександр Клименко, який отримав 246 балів, а відповідно його заступником – Андрій Синюк (229 балів). Зауважимо, що українці вже понад рік спостерігають за конкурсом.
Чому це важливо
Як пояснили у ЦПК, незалежний і професійний керівник Антикорупційної прокуратури – ключовий пазл в ефективній антикорупційній екосистемі. У сфері відповідальності НАБУ – САП – корупція на рівні міністрів, народних депутатів, суддів та інші топ посадовці країни.
Саме тому – завершення конкурсу і обрання професійного, незалежного і доброчесного керівника САП – одна з рекомендацій для покращення позицій України в Індексі сприйняття корупції.
Куйбіда прокоментував затягування конкурсу в САП: дивіться відео
Повний текст публікації з телеграму Центру протидії корупції:
Сьогодні мала зібратися комісія з обрання керівника САП для визначення переможця. Утім це виявилося надтяжким завданням для деяких членів комісії. Андрій Гуджал і Олена Бусол проігнорували зустріч, а Євген Соболь повідомив, що запізнюється. Тож кворуму не зібрали.
Примітно, що кожного разу озвучуються різні виправдання з цього приводу. За (незатвердженими) результатами конкурсу головою САП повинен стати Олександр Клименко, який отримав 246 балів, а відповідно його заступником – Андрій Синюк (229 балів). Українці вже понад рік спостерігають за конкурсом і його саботажем.
Незалежний і професійний керівник Антикорупційної прокуратури – ключовий пазл в ефективній антикорупційній екосистемі. У сфері відповідальності НАБУ – САП – корупція на рівні міністрів, народних депутатів, суддів та інші топ посадовці країни.
Саме тому – завершення конкурсу і обрання професійного, незалежного і доброчесного керівника САП – одна з рекомендацій для покращення позицій України в Індексі сприйняття корупції.