Під час засідання 3 лютого з різних причин були відсутні одразу 3 члени комісії.

Важливо В Офісі генпрокурора кажуть, що не ведуть перевірку, яка нібито блокує призначення у САП, – ЗМІ

Так, на засіданні не з'явилися:

Андрій Гуджал, який перебуває у відрядженні,

Олена Бусол, яка просто проігнорувала зустріч,

а також Євген Соболь, що запізнився.

Вже 6 тижнів комісія не може затвердити власні ж оцінки кандидатам і загальний результат, таким чином оголосивши переможця.

Примітно, що кожного лютого разу озвучуються різні виправдання з цього приводу. З останнього – необхідність отримати підтвердження від Офісу генпрокурора про проходження фіналістами спецперевірки та доступу до державної таємниці,

– наголосили у ЦПК.

Протягом січня комісія чекала на цю відповідь від Офісу генпрокурора і так і не збиралась на засідання. Але виявилося, що ОГП не проводив повторної спецперевірки.

Хто може здобути перемогу

За незатвердженими результатами конкурсу головою САП повинен стати Олександр Клименко, який отримав 246 балів, а відповідно його заступником – Андрій Синюк (229 балів). Зауважимо, що українці вже понад рік спостерігають за конкурсом.

Чому це важливо

Як пояснили у ЦПК, незалежний і професійний керівник Антикорупційної прокуратури – ключовий пазл в ефективній антикорупційній екосистемі. У сфері відповідальності НАБУ – САП – корупція на рівні міністрів, народних депутатів, суддів та інші топ посадовці країни.

Саме тому – завершення конкурсу і обрання професійного, незалежного і доброчесного керівника САП – одна з рекомендацій для покращення позицій України в Індексі сприйняття корупції.

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Повний текст публікації з телеграму Центру протидії корупції:

Сьогодні мала зібратися комісія з обрання керівника САП для визначення переможця. Утім це виявилося надтяжким завданням для деяких членів комісії. Андрій Гуджал і Олена Бусол проігнорували зустріч, а Євген Соболь повідомив, що запізнюється. Тож кворуму не зібрали.

Примітно, що кожного разу озвучуються різні виправдання з цього приводу. За (незатвердженими) результатами конкурсу головою САП повинен стати Олександр Клименко, який отримав 246 балів, а відповідно його заступником – Андрій Синюк (229 балів). Українці вже понад рік спостерігають за конкурсом і його саботажем.

Незалежний і професійний керівник Антикорупційної прокуратури – ключовий пазл в ефективній антикорупційній екосистемі. У сфері відповідальності НАБУ – САП – корупція на рівні міністрів, народних депутатів, суддів та інші топ посадовці країни.

Саме тому – завершення конкурсу і обрання професійного, незалежного і доброчесного керівника САП – одна з рекомендацій для покращення позицій України в Індексі сприйняття корупції.