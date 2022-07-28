Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Глава государства также прокомментировал назначение руководителя САП.

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Ожидания от работы генпрокурора

Глава государства выразил уверенность, что Андрей Костин сможет обеспечить системную работу Генпрокуратуры.

Главные задачи:

привлечение к ответственности всех российских военных преступников,

восстановление справедливости,

отстаивание интересов Украины.



Зеленский убежден, что Костин справится с поставленными задачами / Фото Офис Президента

Убежден, что Андрей Костин как профессиональный юрист сможет обеспечить системную работу Генеральной прокуратуры. Его первым важным решением в новой должности стало назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко,

– отметил Зеленский.

Справка. 28 июля Зеленский подписал указ о назначении на должность генпрокурора Андрея Костина. Чиновник сразу же утвердил Клименко главой САП.

Владимир Зеленский подчеркнул, что считает, что самая главная задача прокуратуры – все же "привлечение к ответственности всех российских военных преступников, которые пришли на нашу землю и сделали все то, что мы и наши дети, к сожалению, знаем в деталях".



Зеленский вручил Костину удостоверение Генпрокурора / Фото Офис Президента

В свою очередь Костин пообещал, что ни одно преступление, которое совершила страна-агрессор, не останется безнаказанным.

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